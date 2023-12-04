Dünya, Hamas’ın “ne olduğuna” ya da “ne olmadığına” ortak bir karar verebilmiş değil. İsrail, Hamas’ı resmen terör örgütü olarak görüyor. Batı cephesindeki ülkeler de, başta ABD ve Avrupalılar olmak üzere, uzun zamandır İsrail’le aynı görüşteler. Gazze krizinde Avrupa ülkeleri içinde yavaş yavaş belirmeye başlayan görüş ayrılıkları, Hamas’ın “terörist olup olmadığı” konusunda değil, İsrail’in Hamas’la mücadelesinde kullandığı “orantısız güç” üzerinde düğümleniyor.

İran ve Ortadoğu’da etkisi altındaki ülkeler ya da vekil güçleri ise Hamas’ın bir “direniş örgütü” olduğunda ısrarlı. Bu cepheye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defeatle söylediği “Hamas’ı terör örgütü olarak kabul etmiyoruz” çıkışıyla, AK Parti hükümeti de resmen katılmış durumda.

Ancak Erdoğan’ın bu net çıkışının, başta İran ve destekçileri olmak üzere, kimseyi “memnun edemediği” de ortada

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı