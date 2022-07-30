Zeynep Gürcanlı: Erdoğan, Putin’le kısa sürede yeniden görüşmeye neden ihtiyaç duydu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta günübirlik Rusya ziyareti yapacağı, Soçi’de Rus Lider Vladimir Putin’le görüşeceği açıklandı. Erdoğan ile Putin’in daha sadece günler önce Tahran’da ikili bir görüşme yaptıkları düşünüldüğünde “sürpriz” olarak nitelendirilebilecek bir görüşme bu.

Soru şu; Erdoğan, Putin’le birkaç hafta içinde yeniden bir yüz yüze görüşmeye neden ihtiyaç duymuş olabilir?

Bunun gerekçesini anlamak için, Erdoğan’ın Tahran gezisinde ve hemen sonrasında yaşanan gelişmelere bakmak gerekiyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı