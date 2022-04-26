Zeynep Gürcanlı: Erdoğan için Nobel Barış Ödülü hayali kurmaya başladılar bile

İsrail’le, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan ile barışma adımları AK Parti hükümetindeki bu eğilimin işaretleri. Sırada – Kahire’deki Sisi yönetimi uygun gördüğü ölçüde elbette – Mısır’la barışma da var. Batı cephesinde de işler fena gitmiyor AK Parti hükümeti açısından; Rusya’nın Ukrayna‘yı işgalini – haklı şekilde – Türkiye açısından bir fırsat penceresi olarak görüyor mevcut iktidar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya liderleri arasında ‘barışı kolaylaştırıcı’ role bürünmesi, iki ülke arasındaki ateşkes/barış görüşmelerinde Türkiye’nin ev sahipliğinin kabullenilmesi, üstelik bu rolün başta Batı cephesi olmak üzere küresel aktörlerin de desteğini alması, AK Parti hükümeti açısından ‘iyi haber’ niteliğinde. O kadar ki, henüz bu ‘kolaylaştırıcı’ rol Ukrayna-Rusya savaşında somut sonuç vermeden Ankara’daki AK Parti çevreleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir ‘Nobel Barış Ödülü’ hayali kurmaya başladılar bile.

Peki bu fırsat penceresi AK Parti’yi nereye kadar taşır? Daha önemlisi, Rusya-Ukrayna savaşındaki kolaylaştırıcılık rolü AK Parti’ye 2023 seçimlerinde zafer getirebilir mi?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı