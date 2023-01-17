Zeynep Gürcanlı: Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinin gündemi

ABD yönetimi, seçimlerden önce Türkiye’deki iç politikaya “taraf olmama” kararını esnetti;

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok istediği Beyaz Saray ziyareti için kapıyı hala açmadı. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na yönelik “Washington ambargosunu” bitirdi. Blinken, 18 Ocak’ta Washington’da Çavuşoğlu’nu ağırlayacak.

Görüşme gündemi çok yüklü.

Türkiye-ABD ikili ilişkiler gündemindeki ana konu, Ankara’nın istediği F-16 savaş uçaklarının satışı olacak gibi.

Blinken-Çavuşoğlu görüşmesinde gündeme gelecek ikinci kritik konu ise Ankara’nın, Rusya’nın da bastırmasıyla, Esad yönetimi ile masaya oturma çabaları.

Blinken-Çavuşoğlu görüşmesinde gündeme gelecek bir başka konu ise Moskova ile Ankara arasında son dönemde iyice hız kazanan mali/ticari ilişkiler olacak gibi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı