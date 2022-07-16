Zeynep Gürcanlı: Biden’ın Ortadoğu ziyareti küresel rekabeti kızıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu’ya yaptığı ziyaret küresel siyaset açısından çok ciddi etkileri olacak cinsten.

İsrail’in ziyaretten beklentisi, bölgede en büyük tehdit olarak gördüğü İran’a karşı Washington yönetiminden “daha sıkı, daha kurumsal destek vaadi” almaktı. Biden ve Lapid’in imzalayıp kamuoyuna açıkladıkları, İsrail ve ABD’nin stratejik ittifakını pekiştiren “Kudüs deklarasyonu” bunu sağladı.

Biden’ın ziyaretinin ABD açısından “görünen amacı” ise, Ortadoğu’daki iki Amerikan müttefiki ülke, Suudi Arabistan ile İsrail’in arasındaki husumeti bitirmekti. Bu başarıldı. Suudi Arabistan, daha Biden kendi ülkesine gelmeden İsrail’le barışmaya karşı “inadının kırıldığını” gösterdi ve hava sahasını İsrail uçaklarına açtığını duyurdu. Nitekim Biden ve beraberindeki gazetecileri taşıyan uçaklar İsrail’den doğrudan Suudi Arabistan’a uçtu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı