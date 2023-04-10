Zeynep Gürcanlı: Asıl mesele başka

Türkiye’nin kaderini belirleyecek seçime günler kala, Ankara-Washington hattında tam bir “soğuk savaş” yaşanıyor.

Biden yönetimi ile AK Parti hükümeti arasındaki gerginliğin görünür olması, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’i, seçimlerdeki rakibi Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi dolayısıyla eleştirmesiyle gerçekleşti. Oysa Erdoğan’ın kendisini de, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 seçimleri öncesinde pek çok kez yabancı diplomatlarla görüşmüştü.

ABD tarafının Erdoğan’ın bu çıkışına tepkisi de, Büyükelçi Flake’in davet edildiği AK Parti iftarına -elbette meşru bir gerekçe öne sürerek- katılmaması oldu.

Ancak Büyükelçi ziyareti üzerinden ipucu veren gerginliğin arkasında çok daha derin sıkıntılar var; Ankara-Washington hattındaki asıl gerginlik, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan itiş-kakışa dayanıyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı