Zeynep Gürcanlı: Anlaşma Ermenistan'ı Rusya'nın 'arka bahçesinden' çıkarıp ABD'nin müttefiki haline getiriyor

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Yine ABD’de görevi devredecek yönetimin giderayak Ermenistan’la imzaladığı kapsamlı stratejik anlaşma da ayrıca dikkat çekici; Anlaşma Ermenistan’ı Rusya’nın “arka bahçesinden” çıkarıp, ABD’nin stratejik müttefiki haline getiriyor.
Gerek Ortadoğu’da, gerek Kafkaslar’da ABD’nin giden yönetiminin yaptığı bu “alan temizliği” boşuna değil; Eski yönetim, -başka partiden bile olsa- 20 Ocak’ta yemin edecek yeni Başkan Trump’a Çin gibi, Rusya ya da İran gibi önceliklere odaklanması için alan açıyor. Mevzu bahis Amerikan çıkarları olunca, ortada siyasi parti ayrımı hiç kalmıyor…