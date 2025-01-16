Zeynep Gürcanlı: Anlaşma Ermenistan'ı Rusya'nın 'arka bahçesinden' çıkarıp ABD'nin müttefiki haline getiriyor

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Yine ABD’de görevi devredecek yönetimin giderayak Ermenistan’la imzaladığı kapsamlı stratejik anlaşma da ayrıca dikkat çekici; Anlaşma Ermenistan’ı Rusya’nın “arka bahçesinden” çıkarıp, ABD’nin stratejik müttefiki haline getiriyor.

Gerek Ortadoğu’da, gerek Kafkaslar’da ABD’nin giden yönetiminin yaptığı bu “alan temizliği” boşuna değil; Eski yönetim, -başka partiden bile olsa- 20 Ocak’ta yemin edecek yeni Başkan Trump’a Çin gibi, Rusya ya da İran gibi önceliklere odaklanması için alan açıyor. Mevzu bahis Amerikan çıkarları olunca, ortada siyasi parti ayrımı hiç kalmıyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı