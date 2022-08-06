Zeynep Gürcanlı: Akkuyu’da bilinmesi istenenler ve hiç bahsedilmeyenler

Türkiye’nin gündemi hep kalabalık; ekonomik kriz, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, çalınan sınav soruları, işsizlik filan derken, sıra nükleer enerji konusunu pek tartışılmadı.

Bunda, AK Parti hükümetinin Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu’yu “yerli ve milli” kelimelerini sık sık kullanarak, kamuoyuna lanse etmesi de; Akkuyu hakkında muhalefet tarafından sorulan tüm soruların ya “ticari sır” ya da “güvenlik” gerekçesiyle hep geçiştirilmesi de etkili oldu.

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu hakkında toplumda yapılması gereken tartışma böylece, AK parti hükümetinin “bilinmesini istedikleri” ve “halı altına süpürmeye çalıştıkları” arasında kayboldu gitti.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı