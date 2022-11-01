Zeynep Gürcanlı: Akdeniz’de Türkiye’nin sıkıştırılması süreci hızlandı

Libya’da “ön almak” için meşruiyeti tartışmalı Dibeybe hükümeti ile imzalanan son deniz sınırları anlaşması, Türkiye’de yaklaşan seçim öncesinde propaganda açısından kullanmaya pek elverişliydi. Ancak diğer yandan, AK Parti’nin birkaç yıldır “barışma/normalleşme” üzerine kurduğu dış politikasına büyük darbe vurdu. Mısır, Türkiye ile olan “normalleşme süreci görüşmelerini” askıya aldığını açıkladı.

Açıklama, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’den geldi. Mısırlı Bakan, görüşmelerin askıya alınma gerekçesini, Türkiye’nin “değişmeyen Libya politikasına” bağladı. Burada “değişmeyenden” kastın, imzalanan son anlaşma olduğu açık. Nitekim AK Parti hükümeti daha önce de Libya’nın yine meşruiyeti tartışmalı bir başka hükümeti ile benzer bir anlaşmaya imza atmış, bu da Mısır’ın yıllardır reddettiği Yunanistan’ın “deniz sınırlarımızı belirleyelim” önerisine “evet” demesine neden olmuştu. Mısır-Yunanistan anlaşması, Doğu Akdeniz’de pek çok dengeyi Türkiye aleyhine çevirdi. Dış politikada aynı hata iki kez yapılır mı ? Demek ki yapılabiliyormuş.

Nitekim son günlerde yeniden Ankara aleyhine oluşan hava, Akdeniz’de Türkiye’nin sıkıştırılması sürecini de hızlandırdı. Rum Yönetimi’nin Lübnan’la 15 yıl önce imzaladığı, ancak Ankara’nın baskısıyla Meclis onayından geçmeyen deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşması “sümen altından” çıktı. Rum yönetiminin Beyrut’a gönderdiği heyetle yapılan iki günlük müzakere sonrasında, 15 yıl önceki -Türkiye ve KKTC’nin ilan etmiş olduğu kendi egemenlik alanlarını ihlal eden- anlaşma için “yeni formül bulunduğu” açıklandı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı