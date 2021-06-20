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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Aktaş: Uzun vadeli hedeflerle hareket edenler günlük düşüşlerden olumsuz etkilenmez

Piyasalar olası FED faiz artışını, küresel bazda kırılganlıkları ve emtia rallisinin tersine dönme ihtimalini fiyatlıyor.

En fazla etkilenenler borsa ve emtialar.


Dolar kuru 8.73 TL’ye çıktı. Altının onsu 1.764 dolar

Kısa sürelerde hisselerde iniş çıkışlar yaşanması olağan bir durumdur.

Ancak büyüyeceği düşünülen sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerde uzun vadede pozisyon alabilmek getiriyi daha büyük yakalama imkânı verecektir.

Uzun vadeli hedeflerle hareket edenler günlük düşüşlerden olumsuz yönde etkilenmedikleri gibi görmezler dahi.

Oysa kısa süreli işlemlerde bulunanlar açısından bir haftada gerçekleşen yüzde 7.34’lük kayıp kâbus olarak görülebilmekte.

Bu nedenledir ki uzun vadede büyüyen sektörlerde yer alan güçlü şirketlerde alınacak pozisyon, bir yandan günlük stresten uzak tutarken diğer yandan kazandırma potansiyelini de artıracaktır.

Zeynep Aktaş’ın yazısı

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