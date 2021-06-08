Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Aktaş: Şirketlerin üst yönetimlerinde, kadınlar sadece yüzde 8.6 oranında yer bulabiliyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsadaki 345 şirketin 315’i erkekler tarafından yönetiliyor. Kadınların yönettiği şirket sayısı ise ancak 30.

Kadınların şirket üst yönetimlerindeki oranları da aynı şekilde oldukça düşük. Şirketlerin üst yönetimlerinde kadınlar sadece yüzde 8.6 oranında yer bulabiliyor.


Kadının üst kademede yer almadığı bir iş kolunda farklı perspektiften bakma imkânı ortadan kalkarken gelişim ve yaratıcılık da minimum seviyede kalıyor.

Bu nedenle şirketlerin ve ekonomik aktörlerin yönetim kademelerini oluştururken farklı bakış açısını göz önünde bulundurmalarında yarar var.

Zeynep Aktaş’ın yazısı

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