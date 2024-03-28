BIST 100 Endeksi’nde sanayi hisseleri, endeksteki ağırlıklarını mali ve hizmet sektörüne kaptırdı. Endeksin öncüleri arasında artık banka ve holding hisseleri öne çıkıyor; hizmet sektörü de onlara eşlik ediyor.

Borsa İstanbul’da dengeler değişti; BIST 100 Endeksi’nde sanayi hisseleri, ağırlığını mali ve hizmet sektörüne bıraktı. Endekste ağırlığı en yüksek sekiz hisse arasında üç banka, iki holding, iki hizmet sektörü şirketi bulunuyor. Yalnızca bir sanayi şirketi var: Tüpraş.

Tüpraş’ın Endeksteki ağırlığı %6,74 düzeyinde. Bankalar arasında Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası C dikkat çekiyor; holdinglerden de Koç ve Sabancı Holding öne çıkıyor. Hizmet sektöründen Türk Hava Yolları ve Bim Mağazalar Endekste ağırlığını hissettiriyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı