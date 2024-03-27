TCMB’nin faiz kararı en çok banka hisselerine yaradı. Hisselerde bir haftada yüzde 23’e varan getiriler oluştu. Düşük değerleme oranları ile hisseler yatırımcıların takibinde bulunuyor.

Borsada Bankacılık sektörü hisseleri TCMB’nin faiz kararından sonra hareketlendi. Banka hisseleri likit olmaları nedeni ile kurumsal yatırımcıların tercihlerinin başında geliyor. BIST Banka Sektör Endeksi’ndeki hisseler yıllık bazda etkileyici getiriler oluştu.

Sektörde öne çıkan Akbank, son bir yılda yüzde 181,69’luk bir getiriyle güçlü bir çıkış yaptı. Bu yüksek performans, hisse için yılbaşından bu yana yüzde 25,96’lık bir artışa işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde bile yüzde 14,60’lık bir getiri sunarak iyi bir performans sergiledi. Akbank’ın Fiyat/Kazanç oranı 3,60 ile sektördeki diğer oyuncularla karşılaştırıldığında makul bir seviyede.

Garanti Bankası da son bir yıl içinde yüzde 175,68’lik bir getiriyle öne çıkıyor. Bu yılın başından itibaren yüzde 18,17’lik bir artış gösteren hisse, geçen hafta yüzde 12,39’luk getiri sağladı. Fiyat/Kazanç oranı ise 3,32.

Zeynep Aktaş’ın yazısı