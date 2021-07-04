Zeynep Aktaş: Borsada spekülatif beklentilerle kazanç sağlamaya çalışanların 9 hatası

Yatırdığım para önemli değil kaybetsem de bir şey olmaz.

İTİBARSIZLAŞTIRMA HATASI

Bir iki gün içinde satacağım.

ELDE TUTMA SÜRESi HATASI

Hisse bugün de tavan, yarın satarım.

DOYUMSUZLUK HATASI

Hisseyi birkaç tavan yapmadan bırakmazlar.

BEKLENTİ HATASI

Tavanda binlerce lot alım var. Yarın da çıkar.

GEREKÇELENDİRME HATASI

Hisseler zaten toplu bak gör daha da çıkacak.

YANLIŞ DAYANAK HATASI

Sektör hisseleri gidiyor bu ucuz kaldı.

BENZERLİK HATASI

Bir hafta sonra haberi açıklanacak.

SÖYLENTİYE İNANMA HATASI

Hisseler tavandan çözülmeye başladığında satarım.

ZİRVEYİ YAKALAMA HATASI

Zeynep Aktaş’ın yazısı