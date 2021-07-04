Zeynep Aktaş: Borsada spekülatif beklentilerle kazanç sağlamaya çalışanların 9 hatası

Yatırdığım para önemli değil kaybetsem de bir şey olmaz.
İTİBARSIZLAŞTIRMA HATASI
Bir iki gün içinde satacağım.
ELDE TUTMA SÜRESi HATASI
Hisse bugün de tavan, yarın satarım.
DOYUMSUZLUK HATASI
Hisseyi birkaç tavan yapmadan bırakmazlar.
BEKLENTİ HATASI
Tavanda binlerce lot alım var. Yarın da çıkar.
GEREKÇELENDİRME HATASI
Hisseler zaten toplu bak gör daha da çıkacak.
YANLIŞ DAYANAK HATASI
Sektör hisseleri gidiyor bu ucuz kaldı.
BENZERLİK HATASI
Bir hafta sonra haberi açıklanacak.
SÖYLENTİYE İNANMA HATASI
Hisseler tavandan çözülmeye başladığında satarım.
ZİRVEYİ YAKALAMA HATASI