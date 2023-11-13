Yaramazlara biraz batar!

Zeren Ertaş soruşturmasında asansör firması sahibi de tutuklandı

KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu sayısı ikiye çıktı.

Fotoğraf: Twitter

KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekimi 26 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde içinde 16 kişinin olduğu asansör kaymaya başlamış, çıkmaya çalışan Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.


Asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre devam eden soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T’nin de aralarında olduğu dört şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T tutuklandı. Diğer üç şüpheli serbest bırakıldı.

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