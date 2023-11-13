Zeren Ertaş soruşturmasında asansör firması sahibi de tutuklandı

Sadece içkiyle sigara içiyorsanız bu yüzden İyi haber şu: Yalnız değilsiniz. Huffpost’un haberine göre sekiz yetişkinden biri sizin gibi sosyal içici. Kötü haber ise şu: Sigaranın azı da zarar. Dahası bir tiryakiye göre sigarayı bırakma olasılığınız daha düşük olabilir.