Zelenski: Rusya, ateşkesi askerlerimizin ilerlemesini durdurmak için kullanmak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatın vermesini, Ukrayna ordusunun ilerleyişini engelleme hamlesi olarak değerlendirdi.

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Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle 6-7 Ocak’ta Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtilmişti. Ukrayna ateşkesi tanımamıştı.

AA’nın haberine göre Zelenski, gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajıyla halka seslenerek Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Putin’in ateşkes emrine değinen Zelenski, şöyle konuştu:

“Şimdi, Noel’i Donbas’taki adamlarımızın (askerler) ilerlemesini bir süreliğine durdurmak ve teçhizat, cephane ve askere alınanları mevzilerimize yaklaştırmak için bir kılıf olarak kullanmak istiyorlar. Bu ne verecek? Kayıp hesabındaki bir başka artış. Dünyadaki herkes, Kremlin’in savaşı yenilenmiş bir güçle sürdürmek için savaştaki bir mühleti nasıl kullandığını biliyor.”

Ukrayna’daki savaşın sürdüğünü aktaran Zelenski, Rus askerlerin ülkesinde kaldığı sürece savaşın devam edeceğini kaydetti.

Zelenski ayrıca Rusya’nın yeni bir saldırı hazırlığın içinde bulunduğunu söyledi.