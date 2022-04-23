Zelenski: İşgal altındaki bölgelerde referandumlar olursa Ukrayna müzakereden çekilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Mariupol’de insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna herhangi bir müzakereden çekilecek” dedi.

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Zelenski, Rusya’nın Ukrayna işgalinin 59’uncu gününde basın toplantısı düzenledi.

Başkent Kiev’in merkezinde, geniş güvenlik önlemlerin alındığı Kreşatik metro istasyonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenski, savaşın ilk günlerinde Rusya ordusunun başkente kadar geldiğini ama ağır çatışmalar sonucunda geri çekildiğini aktardı.

Zelenski, Mariupol’ün kendileri için büyük önemi olduğunu söyleyerek “Elimizde yeterli silah olunca geçici olarak işgal edilen tüm bölgeleri geri alacağız” dedi.

‘Putin’le görüşmek istemiyorum ama zorundayım’

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelme konusuna ilişkin, şunları dedi: “Rusya devlet başkanıyla görüşmek istemiyorum ancak eğer tüm konuları diplomasi yoluyla çözmeyi planlıyorsak bunu yapmak zorundayım. Putin’in uluslararası mahkeme karşısına çıkarılmasıyla ilgili ise insanları, çocukları öldürme emrini veren herkesin bu mahkeme karşısına çıkacağından eminim. Buna inanıyorum.”

Ukrayna devlet başkanı, “Putin, nükleer silah kullanabilir mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Modern dünyada nükleer silah ancak gerçeklikle bağlantı kaybedildiğinde kullanabileceğine inanıyorum. Rusya yönetimi gerçeklikle bağlantısını ve dengesini kaybetmezse nükleer silah kullanmaz. Ancak bu silahın kullanılması mümkün mü? Evet. Buna inanıyor muyum? Buna inanmak istemiyorum.”

‘NATO’ya alınmamız, ittifakı güçlendirir’

Zelenski, Ukrayna’nın NATO’yla entegrasyon sürecine ilişkin gelişmeler konusunda, şunları dedi: “Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması büyük bir hataydı. NATO’ya alınmamız, ittifakı güçlendirir, Rusya’nın savaşı başlatmamasının garantisi olurdu. Bu stratejik bir hata idi.”

Ukrayna devlet başkanı, şöyle konuştu: “Odessa’ya yedi füze fırlatıldı. Bunların ikisini vurduk. Sivillerin yaşadığı bir eve füze isabet etti. Saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti, 18 veya 20 kişi yaralandı. Bir tane üç aylık bebek yaşamını yitirdi. Savaş başladığında bu çocuk bir aylıktı. Nelerin olduğunu görüyor musunuz?”

Moldova’da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Zelenski, “Transdinyester ve Moldova’da Mariupol gibi bir durum yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Durum zor. Teçhizat ve binlerce tank yoğunluğunu görüyoruz” dedi.

Zelenski, Rusya’nın durmayacağını belirterek “Rusya’nın hedefi, karadan koridor sağlamaktır” ifadesini kullandı.

Yarın Kiev’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin’i ağırlayacağını aktaran Ukrayna devlet başkanı, sözlerini şöyle bitirdi: “Artık bize elleri boş gelmeleri mümkün değil. Sadece hediyeler ve bazı pastalar değil, aynı zamanda özel ürünler ve özel aletler de bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’yle bir anlaşmaya varacağımızı veya şimdiye kadar üzerinde anlaşmaya vardığımız Ukrayna silah paketinin bir kısmını alacağımıza inanıyorum.”