Zelenski, içişleri bakanının öldüğü helikopter kazasını ‘savaşın sonucu’ olarak değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, içişleri bakanının da hayatını kaybettiği helikopter kazasını savaşın bir sonucu olarak değerlendirdi.

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Dün, Ukrayna’da bir helikopter binaların, anaokulu ve çocuk parkının olduğu bir bölgeye düşmüştü. Kazada, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski, bakan yardımcısı ve bakanlık müsteşarı dahil 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Bulgular, olayın bir kaza olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Ukrayna güvenlik servisi, teknik arıza ya da uçuş ihlalleri gibi olası nedenlerin yanı sıra sabotaj ihtimalini de araştırıyor.

Davos Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılan Zelenski, kazayı değerlendirdi.

BBC’nin aktardığına göre Zelenski, “Savaş zamanlarında kaza diye bir şey yoktur” diyerek olayın savaşın bir sonucu olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş 11 aydır devam ediyor.