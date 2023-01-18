Ukrayna içişleri bakanı helikopter kazasında öldü

Bugün erken saatlerde Ukrayna’da bir helikopter, binaların, anaokulu ve çocuk parkının olduğu bir bölgeye düştü. Kazada, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

AFP’nin aktardığına göre kazada ikisi çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. Reuters’a göre de 15’i çocuk 29 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski de bulunuyor. Kazada içişleri bakan yardımcısı ve bakanlık müsteşarı da hayatını kaybetti.

#BREAKING Ukraine interior minister killed in Kyiv region helicopter crash: police pic.twitter.com/Oq0ZmXt9zn — AFP News Agency (@AFP) January 18, 2023

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı belirtildi.

Ukrayna içişleri bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.