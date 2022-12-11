Zelenski: Elektrik kesintilerinde durum ciddi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna’da kritik enerji altyapılarına yönelik düzenlediği saldırıların sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı devam eden elektrik kesintilerine ilişkin durumun ‘ciddi olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü kaydetti.

Rus güçlerinin son dönemlerde özelikle elektrik altyapılarını hedef alması sonucu Kiev, Odessa, Lviv ve diğer bölgelerde elektrik kesintilerinin devam ettiğini anlatan Zelenski, Ukrayna’daki enerji sorunları hakkında, ‘durumun ciddi olduğu’nu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da telefonda görüştüğünü ifade eden Zelenski, görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru’nun genişletilmesiyle Türkiye ve Ukrayna için büyük önem taşıyan küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la de bir telefon görüştüğünü söyleyen Zelenski, ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile de telefonda görüşeceğini aktardı.

Başbakan: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kış boyunca ülkede önemli elektrik tüketim kısıtlamalarının uygulanacağını belirtti.

Şmigal, yazılı açıklamasında saldırılar sonucu ülkedeki tüm termik ve hidroelektrik santrallerin hasar gördüğünü söyleyerek şunları dedi: “Ülkede füze saldırılarının ardından tüm termik ve hidroelektrik santraller hasar gördü. Yüksek gerilim şebeke tesislerinin yüzde 40’ı zarar gördü. Her birimiz, bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalardan geçeceğimizin farkında olmalıyız.”

Ülke genelinde enerji sorunlarının çözülmesi için hükümetin gereken bütçeyi ayırdığını ve yoğun onarım çalışmalarının sürdüğünü belirten Şmigal, hastane, askeri, sanayi ve diğer kritik altyapılar ile evlere elektrik hizmetinin verilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Şmigal, “Savaşın başlangıcından bu yana hükümet, Ukrayna’nın güvenliği ve savunması için 1 trilyon grivnadan (yaklaşık 507 milyar Türk lirası) fazla tahsis etti. 2023’te de ordumuz öncelikli olacak” dedi.