Zelenski: Başta Kiev olmak üzere ağır elektrik sorunları yaşanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle devam eden elektrik kesintileri ile ilgili, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerindeki durumun ‘ağır’ olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya’ya karşı devam eden savaşın 271’inci gününde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68’inci Genel Kuruluna video konferansla iştirak ettiğini ve katılımcılardan Rusya’nın ‘terör devleti ilan edilmesi’ talebinde bulunduğunu hatırlatan Zelenski “Yavaş yavaş bu sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Rusya dünyada böyle algılanacak” dedi.

Son dönemlerdeki Rus saldırıları sonucu enerji altyapıların ağır hasar alması sonucu ülke genelinde planlı ve acil durum enerji kesintilerin bugün de devam ettiğini aktaran Zelenski, başta Kiev olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde bu akşamdan itibaren durumun ağır olduğunu bildirdi.