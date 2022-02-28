Zelenski ‘Ayı Paddington’ı seslendirmiş

Rusya işgali karşısında direniş ve cesaretin yüzü olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin animasyon serisi Paddington’da filme adını veren ana karakter oyuncak ayıyı seslendirdiği ortaya çıktı.

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Zelenski, ülkesinin Rusya tarafından işgal girişimi beşinci gününe girerken geçen haftadan bu yana açıklamaları ve Rusya’ya karşı sergilediği tutumla övgü toplamıştı.

Dün sosyal medyada Zelenski’nin 2014 yapımı Paddington filminin Ukrayna’da gösterime giren versiyonunda oyuncak ayı karakterini seslendirdiği iddiası ortaya atılmıştı.

Animasyonun yapım şirketi StudioCanal yetkilileri, The Hollywood Reporter’a haberi doğrulayarak, Zelenski’nin serinin 2017’de gösterime giren ikinci filminde de Ukrayna’daki versiyonu için oyuncak ayı karakterini seslendirdiğini belirtti.

Zelenski 2019 nisan ayındaki seçimlerde rakibi eski devlet başkanı Pyotr Poroşenko’yu büyük farkla koltuğundan etmişti.

Siyasi kariyeri öncesi Zelenski ‘Halkın Hizmetkârı’ adlı hiciv türündeki komedi dizisiyle tanınıyordu. Dizide yolsuzluklarla ilgili konuşması sosyal medyada viral olduktan sonra kazara Ukrayna devlet başkanı seçilen bir öğretmeni canlandırıyordu. Daha önce siyasi arenada herhangi bir deneyimi olmayan Zelenski’nin seçim kampanyası diğer adaylardan ne kadar farklı olduğu üzerine odaklanmıştı. Hukuk eğitimi alan Zelenski yapım şirketi sayesinde ülkenin milyonerleri arasında yer alıyordu.