Şahan Gökbakar’dan Zelenski çıkışı: O ‘komedyen’ cesurca ve yalnız ülkesini savunuyor!

Şahan Gökbakar Rusya işgaliyle mücadele eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin komedyen olması üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi: “O ‘komedyen’ cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor!”

Handout Picture – Ukranian President Volodymyr Zelensky during his adress to the first day of Russia ‘s attacks in Kyiv, Ukraine on february 25, 2022. Photo by Ukrainian président’s office via ABACAPRESS.COM

Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil bölgesine girmiş ve Belarus sınırından başkente uzanan bu en kısa rota boyunca ilerlemişti.

Komedyen Gökbakar Twitter hesabıdan kendisine ve meslektaşlarına “Komedyen ülkeyi yönetice işte böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma” diye yorum yazanlara seslenerek, “O ‘komedyen‘ Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı” sözleriyle tepki gösterdi.

Bana ve diğer komedyenlere "işte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma" diye yorum yazanlar; o "komedyen" Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 25, 2022

Zelenski 2019 nisan ayındaki seçimlerde rakibi mevcut devlet başkanı Pyotr Poroşenko’yu büyük farkla koltuğundan etmişti.

Politik kaiyeri öncesi Zelenski ‘Servant of the People’ adlı hiciv türündeki komedi dizisiyle tanınıyordu. Dizide yolsuzlıklarla ilgili konuşması sosyal medyada viral olduktan sonra kazara Ukrayna devlet başkanı seçilen bir öğretmeni canlandırıyordu. Daha önce siyasi arenada herhangi bir deneyimi olmayan Zelenski’nin seçim kampanyası diğer adaylardan ne kadar farklı olduğu üzerine odaklanmıştı. Hukuk eğitimi alan Zelenski yapım şirketi sayesinde ülkenin milyonerleri arasında yer alıyordu.