AKP sağlıkta dönüşüm programına yoğun eleştirilerde bulunan, 1970’li yıllardan başlayarak öncülü reformlar dahil kesintisiz yarım asırdır sağlığın piyasalaştırılmasına dair tutum alan, halkı bilgilendiren bir meslek örgütü TTB. İşte böyle bir ahvalde TTB (Türk Tabipleri Birliği), başkan ve Merkez Konsey üyeleri mahkeme marifeti ile görevden alınıp bir anlamda kayyum ataması yapılarak terbiye edilmeye çalışılıyor.

Soru şu: Yöneticileri için yayımladığı kitapta TTB benzeri kurumları “düşman” olarak tanımlamayı tavsiye eden, yetinmeyip bu kurumlara karşı “etik dışı” yani gayriahlaki uygulamalar örgütlemeyi öngören bir Sağlık Bakanlığı TTB davasının neresinde?

Zeki Gül’ün yazısı