Zeki Gül: ‘Tıbbi yoksulluk’ bizi bekliyor

Son yıllarda giderek önem kazanan bir yoksulluk türü ise pandemi sonrasında tüm yakıcılığı ile bizi bekliyor: Tıbbi yoksulluk…

10 milyonu aşkın insan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ile yaşıyor.

Pandemi koşulları nedeni ile borcu olanlar da kamusal sağlık hizmetlerinden şimdilik ücretsiz yararlanabiliyor.

Pandemi sönümlendiğinde prim borcu olanlar ya ücretli muayene olabilecek ya da tüm biriken primleri toplu ödemek zorunda kalacak.

Yani bir hak uğruna biraz daha yoksullaşacaklar.

Bu noktada geçen hafta yürürlüğe giren son yapılandırma yasası ile kısmen ara formül üretilse bile parası olmayanlar yine çaresiz.

Toplumun giderek yoksullaştığı bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun tercihleri nedeniyle cebimizden çıkan paraların ise yeniden hatırlanmasında fayda var.

Zeki Gül’ün yazısı