Zeki Gül: Sağlık balonu ha patladı ha patlayacak

Hastanede, misal on gün yatan bir hastaya her gün ayrı bir hekim bakıp tedavi düzenlemeye kalkarsa sonuç ne olur? Tıbbi hataya açık olmaz mı? Hukuk dilinde buna malpraktis denmekte olup, suçtur. Hangi hastaneden mi bahsediyorum? Cevabı yakınınızdaki bir kamu hastanesine bakarak kendiniz bulmaya ne dersiniz?

Sağlık Bakanlığı uygulamaları mevcut hali ile Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) her an batırabilir. SGK gerçekten özerk bir kurum olabilseydi, birçok kamu hastanesi ile sözleşmesini fesheder, SGK’li hasta göndermezdi.

Giderek yaygınlaşan bir uygulama olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde polikliniklere uzman hekim yığıp, beş dakikada bir randevu verilmesi SGK için birçok açıdan külfet. Yataklı hasta biriminde nerede ise doktor bırakılmaması, kimi hastanelerde gece nöbetçi olan hekimin aynı zamanda o branşta yatan tüm hastaları gündüz de izleyen tek hekim oluşu, her gün o doktorun değişmesi hem yatış sürelerini uzatarak hem olası eksik yanlış tedavilere zemin hazırlayarak gerek SGK’yi maddi boyutu ile gerekse SGK’li hastalara tıbbi açıdan zarar vermektedir.

Zeki Gül’ün yazısı