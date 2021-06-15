Zeki Ceyhan: Muhalefetin cevap verilmeyen her suçlaması iktidarın üzerine yapışıp kalıyor!

İktidar kelimenin tam anlamı ile ‘yaylım ateşi’ altında! Muhalefet her gün yeni bir suçlama ile iktidarı köşeye sıkıştırıyor ve iktidardan cevap bekliyor!

Ama iktidar hiç oralı değil!

Belli ki suçlamalardan ‘cevap vermeyerek’ yani ‘susarak’ bu yaylım ateşi geçiştirmek istiyor.

Ancak bu, eşyanın tabiatına aykırı bir durum!

Muhalefetin cevap verilmeyen her suçlaması iktidarın üzerine yapışıp kalıyor!

Muhtemelen iktidar “bir konuşurlar, iki konuşurlar biz cevap vermezsek sonunda unutur giderler” diye düşünüyor olmalı!

Fakat kimse ‘suçlamaları unutma yanlısı’ değil!

Her gün yolsuzluk suçlamalarının hedefi olan bir yönetim aynı zamanda güven bunalımının temel kaynağı halini alıyor.

Zeki Ceyhan’ın yazısı