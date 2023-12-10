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Yaramazlara biraz batar!

Boykot kampanyası: Zara öfkeye yol açtı

İspanyol giyim markası Zara, son kampanyasında kullandığı fotoğraflar nedeniyle eleştirilerin odağında.

Dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Zara ‘The Jacket’ isimli kampanyasının tanıtım fotoğraflarında, kefene benzeyen beyaz ceset torbası, taşlar, molozlar ve Filistin haritasını andıran bir karton kesit kullandı.


Marka, kampanyasının ana odağını, giysinin çok yönlülüğünü göstermeyi amaçlayan yoğunlaştırılmış bir tasarım çalışması olarak açıkladı. Ancak özellikle mankenin beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgeleri taşıması öfke dalgası yarattı. Sosyal medyada markaya karşı boykot kampanyası başlatıldı.

Markanın eski ve sadık müşterileri dahil çok sayıda kişi, kampanyayı ‘iğrenç’ diye yorumladı.

Bir kullanıcı, “Bunu görünce ağzım açık kaldı. Ömür boyu boykot. Siz iğrenç şeytanlarsınız. Neye baktığıma inanamıyorum” dedi.

Bir başka bir kullanıcı ise “20 bin insan öldürülüyor ve sizin onların ölümünü bir pazarlama yöntemi olarak kullanmanız normal mi? Sakın ortaya çıkıp bunu yapmak istemediğinizi söylemeyin… iğrenç” diye yazdı.  

Zara, eleştirilere karşılık henüz bir açıklama yapmadı.

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