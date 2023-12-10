Boykot kampanyası: Zara öfkeye yol açtı

İspanyol giyim markası Zara, son kampanyasında kullandığı fotoğraflar nedeniyle eleştirilerin odağında.

Dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Zara ‘The Jacket’ isimli kampanyasının tanıtım fotoğraflarında, kefene benzeyen beyaz ceset torbası, taşlar, molozlar ve Filistin haritasını andıran bir karton kesit kullandı.

Marka, kampanyasının ana odağını, giysinin çok yönlülüğünü göstermeyi amaçlayan yoğunlaştırılmış bir tasarım çalışması olarak açıkladı. Ancak özellikle mankenin beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgeleri taşıması öfke dalgası yarattı. Sosyal medyada markaya karşı boykot kampanyası başlatıldı.

ZARA ATELIER. Collection 04_The Jacket

A limited edition collection from the house celebrating our commitment to craftsmanship and passion for artistic expression. https://t.co/EiUO0avB4w pic.twitter.com/nK15aTYNdJ — ZARA (@ZARA) December 8, 2023

Markanın eski ve sadık müşterileri dahil çok sayıda kişi, kampanyayı ‘iğrenç’ diye yorumladı.

Bir kullanıcı, “Bunu görünce ağzım açık kaldı. Ömür boyu boykot. Siz iğrenç şeytanlarsınız. Neye baktığıma inanamıyorum” dedi.

Bir başka bir kullanıcı ise “20 bin insan öldürülüyor ve sizin onların ölümünü bir pazarlama yöntemi olarak kullanmanız normal mi? Sakın ortaya çıkıp bunu yapmak istemediğinizi söylemeyin… iğrenç” diye yazdı.

Zara, eleştirilere karşılık henüz bir açıklama yapmadı.

I am beyond disgusted. Using genocide of the people in Palestine for your campaign? I will never, ever, buy anything from Zara, ever again. This is absolutely cruel, heartless and evil. Mocking more than 20 thousand deaths of Palestinian people for a freaking campaign?? Udah gila… pic.twitter.com/cefmJE0oLs — Alexander Thian (@aMrazing) December 10, 2023

Böyle iğrenç, böyle şiddet pornografisi yapan reklam mı olur?



Cinayet, katliam, kan korkuyor fotoğraf. Sanat desen değil, farkındalık ve bilinç yayma desen hiç değil.



Zara’dan bundan sonra çöp torbası bile almam. #BoycottZara pic.twitter.com/CibXAWCuhh — Hatice Acar (@hacarofficial) December 10, 2023