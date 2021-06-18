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Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: Demokrasiyle faşizmin arasındaki çelişkinin aynası

Faşist siyaset eğer muhalefetteyse, iktidara gelebilmek için türlü çeşitli kirli oyun ile ‘açık ya da gizli şiddet içeren’ yöntemle diğer siyasi odakları, siyasi muarızlarını yıldırmaya ve sindirmeye uğraşır.

Bugünün Türkiyesi’nde yaşananlar, ‘demokrasi’ denen oyunla, ‘faşizm’ denen alçakça musibet arasındaki çelişkinin, çatışmanın ve haksız rekabetin bir aynasıdır.


Dün İzmir’de HDP İl Başkanlığı binasına yönelik olarak gerçekleştirilen ve Deniz Poyraz isimli bir emekçi kadının öldürüldüğü saldırı, ‘tek başına HDP’yi hedef alan’ değil, bizzat ‘demokrasiyi ve demokratik siyaseti hedef alan’ bir faşist eylemdir. 

Yarın çok geç olmadan, bu dayanışmanın içinde bulunmak, evlatlarımıza, bu toprakların insanlarına, temelde de demokrasiye karşı boyun borcumuzdur.

Oyunu bozmak isteyenlere izin vermeyip onların oyunlarını bozmak tarihi bir görevdir.

Zafer Arapkirli’nin yazısı

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