Yüzde 80 zamdan sonra: Motorine 1,51 liralık indirim

Seçimlerden bu yana akaryakıta gelen yüzde 80’lik zamdan sonra motorin fiyatlarına 1,51 liralık indirim yapıldı. Benzin fiyatlarıysa değişmedi.
Akaryakıtta 16 Temmuz’da Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 liralık ÖTV artışı yansıtılmış, KDV’nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına 6 lira zam yapılmıştı.
Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80’in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 lira; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 lira; motorin 22,06 liradan satılıyordu.
Art arda gelen zamlarla ortalama benzinin fiyatı 37,71 lira; motorinse 38,34 liraya yükselmişti.
Motorinin litre fiyatı 18 Ağustos itibariyle 1,51 lira indirimle 36,87 liraya indi. Benzindeyse fiyatlar değişmedi.