Yuttuğu kokain kapsülleri, havalimanındayken midesinde patladı; hayatını kaybetti

İspanya’dan Ekvador’a gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı’nda fenalaşan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması sonucunda hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre 45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Loor, Ekvador’un başkenti Kito’ya aktarmalı gitmek için İspanya’nın başkenti Madrid’den uçakla İstanbul Havalimanı’na geldi. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali’nde fenalaşan Loor, düşünce kafasını yere çarptı.
Onu gören polis memurunun haber verdiği sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Loor’u hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loor’un cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Midesindeki kapsüllerden 400 gram kokain çıkan Loor’un, bu kapsüllerden ikisinin patlamasıyla zehirlenerek öldüğü belirlendi.