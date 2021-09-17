Yuttuğu kokain kapsülleri, havalimanındayken midesinde patladı; hayatını kaybetti

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Covid-19 salgınının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin 139,2 milyon kişiyi etkilediğini, 17 binden fazla kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.