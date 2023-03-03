Yusuf Ziya Cömert: Kontrolsüz ticari faaliyetler vatandaşın kafasını karıştırmaz mı?

Kızılay Gayrımenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi diye bir şirket var. Adı da dallı budaklıymış! Bu şirketin yöneticileri oturuyor, karar veriyor, üç imzayla iş bitiyor.

Mesela dışarıdan bir ihtiyaç malzemesi almanız gerekiyor. İlaç olabilir, çadır, battaniye olabilir, başka bir şey olabilir. Eskiden ihale yapmak zorundaydınız.

Şimdi kamu kuruluşu değilsiniz. Dernekler kanununa da tabi değilsiniz. İhaleye lüzum yok. Nereden veya kimden, hangi fiyata almak istiyorsanız gidip alıyorsunuz. İşte böyle bir kullanım kolaylığı.

Bu gibi kontrolsüz ticari faaliyetler vatandaşın kafasını karıştırmaz mı?

Yardımları caydırıcı bir etkisi olmaz mı? Kızılay 2000’lerin başında yaptığı gibi bir anket yaptırsa, kendi güvenilirliğini ölçtürse nasıl bir sonuç çıkar acaba? Holding oldu, çikolata dağıtmasını da kimse yadırgamaz!

Bir şey daha… Kızılay’ın kuruluş gayesi menfaat, ticaret gözetmeden insanlara yardım etmek.

Holding olunca… Afetzedelere çadır satınca, konserve satınca. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu bundan rahatsız olmaz mı? Siz ticaret yapıyorsunuz, kuruluş gayenize aykırı davranıyorsunuz demez mi? Diyebilir. Derse utanır mıyız? Zannetmiyorum.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı