Yusuf Ziya Cömert: Kaybeden kaybolabilir

Kitlesel kopuşlar için büyük hatalar, büyük gaflar yapmaları lazım.

Millet İttifakı’nın kendi krizini çözmesinden sonra herkes yerine yerleşti; şimdiden sonra büyük seçmen kitleleri o mahalleden kalkıp öteki mahalleye göçmezler.

Bunun farkındalar.

Farkında oldukları için Cumhur İttifakı büyük küçük demeden etraftaki partileri çatısı altına toplamaya koyuldu.

Artık Hüda-Par’la MHP’nin, Vatan Partisi’yle MHP’nin aynı çatı altına girmesine kimse şaşırmaz.

Millet İttifakı’nda zaten var yeterince ideolojik çeşitlilik. Ama o da masaya yeni bir üye almasa bile iş birliği halkasını genişletmek ister.

İki tarafın potansiyeli denge noktasına yaklaştı.

Yüzde yarımın, yüzde birin, yüzde ikinin değeri arttı.

Dengeyi lehlerine çevirmek için sınırları zorlayabilirler.

Çünkü durum nazik.

İki taraf için de kaybetmenin maliyeti yüksek.

Ne kadar yüksek?

Kaybeden kaybolabilir, o kadar yüksek.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı