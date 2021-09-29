Yusuf Ziya Cömert: ‘HDP’yi istemiyorum’ diyorsun ama HDP’nin seçmenini istiyorsun

“Bu oy HDP seçmeninden geldi, geçersizdir” deyip iptal edemiyorsun.

Seçim barajının yüzde 50 artı 1 olduğu Cumhurbaşkanı seçiminde bu insanların oyları büyük kıymet ifade ediyor.

Öyle ki bazen cumhurbaşkanı seçemeyen yüzde 50 eksi 1’den daha kıymetli.

HDP’nin bu gerçeğin bilinciyle siyaset yapmasında siyasi bir yanlışlık var mı?

Öteki partiler HDP’nin yerinde olsalar ne yaparlar? Kendi oy kapasitelerinden istifade etmezler mi?

Ederler. Ediyorlar zaten. İstisnasız, büyük, küçük bütün partiler.

Şu siyasi ortamda ve şu siyasi dengede HDP’yi en sevmeyen partiler dahil, HDP seçmeninin oylarına talip olmayan bir parti tasavvur edebilir misiniz?

Mesela AK Parti, mesela MHP, “HDP seçmeninden gelecek oyları istemiyorum” diyebilir mi?

Deseler bile inanmam.

Aynı şey CHP, İyi parti, Gelecek, Deva, Saadet ve diğer partiler için de geçerli.

“HDP’yi istemiyorum” diyorsun ama HDP’nin seçmenini istiyorsun.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı