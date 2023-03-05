Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Ziya Cömert: Erdoğan’a büyük bir ikram

Ancak Akşener Masa’dan ayrıldığını geri dönüşü imkânsız kılacak sertlikte ağır ithamlarla ilan ederek bir bakıma faturayı üstlendi. Bunun kendisine ve İyi Parti’ye bir siyasi maliyeti olur.

Masa’nın dağılması ya da 5‘li masaya dönüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük bir ikram sayılır. Sadece Erdoğan’a değil, MHP lideri Bahçeli’ye de… İyi Parti’nin tabanı muhalif.


Masa’nın bu hale gelmesine canları sıkılır, sandıkta mutlaka bir tepki verirler. Masa’nın dağılması aynı zamanda kolektif bir başarısızlık. Masa’nın diğer bileşenleri de bu başarısızlıktan nasiplerini alırlar.

Yani herkes kendi payına düşeni öder. Şimdi bitti mi seçim? Erdoğan kazandı mı? Büyük bir avantaj elde ettiği bir gerçek.

Ancak seçim bu, oylar sayılmadan sonucu belli olmaz.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı

SON HABERLER

Kimsenin umutlarımızı oyuncak hamuru haline getirmesine razı olamayız!

Aday belirlemeyi son ana bırakan muhalefeti psikolojik açıdan değerlendirecek olursak; bu tutumu ‘kendini sabote etme’ olarak nitelendirebiliriz. Psikolojik açıdan bir insan, hayati bir işi yapmayı sürekli erteliyor ve bu işi yapmayı son ana bırakıyorsa, bu bir tür kendini sabote etme davranışıdır.