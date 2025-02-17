Yusuf Ziya Cömert: Dinleseler, depremlerde on binlerce insanımız ölür müydü?

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Dinleseler, depremlerde on binlerce insanımız ölür müydü?

Deprem için büyük Marmara Depremi’ni milat sayalım. Bugün 2025’teyiz. Yani 20 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz Marmara Depreminin üzerinden 26 yıl geçmiş.

Bu 26 yılın üç yılında iktidarda Ecevit hükümeti var.

İstanbul’daki depreme dayanıksız yapıları sağlamlaştırmak için çalışmış mı Ecevit hükümeti?

Sonra Ak Parti geldi. Ak Parti iktidarı yaptı mı bir şey?

Yapsaydı, 23 yılda bütün kentsel dönüşüm işleri biterdi.

Yapsaydı Hatay’da, Maraş’ta, Adıyaman’da, Malatya’da, Gaziantep’te, İskenderun’da, Osmaniye’de 50 bin insan ölmezdi.

Demek ki devlet yetkililerimiz çok sevdikleri Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” vasiyetini dinlemedi.

“Asrın felaketi” demek, “Yaraları saracağız,” “Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” demek kolaylarına geldi.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı