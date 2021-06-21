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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Ziya Cömert: Artık herkes ‘talimat’ bekliyor

Kuvvetler ayrılığı kaldırıldı.

Kuvvetler yerlerinde duruyor fakat ayrılık gayrılık bitti.


‘Talimat’ diye bir kelime, gelişti, gelişti, sistemin karakterini belirler hale geldi. Artık herkes ‘talimat’ bekliyor.

Ne kaldı ‘kuvvetler’den geriye?

Böyle bir durumda, edebiyatınız ne kadar kuvvetli olursa olsun… İstediğiniz kadar adalet mülkün temelidir deyin, Hz. Ömer’den misal getirin, istediğiniz kadar etrafta ‘Ömer’ arayın…

Hatta istediğiniz kadar ‘adalet reform paketi’ hazırlayın, toplumda adalet hissi uyandırabilir misiniz?

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı

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