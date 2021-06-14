Yusuf Karataş: Biden-Erdoğan görüşmesinin eksenini iki konu belirleyecek

Bugün yapılacak Biden-Erdoğan görüşmesinde iki ülke yönetimleri arasındaki birçok sorun ve anlaşmazlığın gündeme getirilmesi bekleniyor.

Ancak bu görüşmenin eksenini ve iki ülke yönetimleri arasındaki ilişkilerin seyrini iki konunun belirleyeceğini şimdiden söyleyebiliriz;

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ne olacağı ve ABD’nin Suriye Kürtleriyle (PYD-SDG) iş birliğinin geleceği konuları.

Bir yanda kendi iktidarının ömrünü uzatmak için her pazarlığa açık bir lider ve öte yanda iş birlikçisinin sıkışmışlığını onu yeni tavizlere zorlamak için bir fırsata çevirmeye çalışan bir emperyalist güç.

Böylesi bir görüşmeden Türkiye ve bölge halklarının lehine bir sonuç çıkmayacağına göre, olup biteni seyretmek değil;

Emperyalist dayatmalara ve kendi iktidarlarının bekası için ülkenin geleceğini emperyalistlere pazarlayanlara karşı mücadele etmek gerekiyor.

Yusuf Karataş’ın yazısı