Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı ve katliamlarının devam ettiği, İsrail-Filistin sorununun dünya gündeminin başlarında yer aldığı bir dönemde BAE ve S. Arabistan’a “sürpriz” olarak değerlendirilen bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin’in füzelerle donatılmış savaş uçakları eşliğinde gerçekleştirdiği bu ziyaret, Ukrayna savaşının başlamasının ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Ukrayna’da “savaş suçu işlendiği” iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından eski SSCB ülkeleri ya da Rusya’nın yakın müttefikleri Çin ve İran dışında gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaret olarak dikkat çekiyor. Hatırlanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ağustos ayında Putin’in Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıklamış ancak bu ziyaret gerçekleşmeyince eylül ayında kendisi Rusya’ya gitmişti.

Putin’in BAE ve S. Arabistan ziyaretine savaş uçaklarının eşlik etmesi, ‘güvenlik’ konusunda duyulan derin kaygıları işaret etse de buna rağmen ziyaretin gerçekleşmesi, Putin’in bu ziyarete verdiği önemi gösteriyor. Putin’in bu ziyarete neden önem verdiğini anlamak için yakın dönemdeki gelişmelere ve bu gelişmeler içinde Ortadoğu’nun kazandığı özel konuma dönüp bakmak gerekiyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı