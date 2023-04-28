Yusuf Karadaş: Putin’in öpücüğü

Her ne kadar Erdoğan’ın hastalığının gölgesinde kalmış olsa da Akkuyu Nükleer Santralinin erkene alınan açılışını yaklaşan seçimler öncesinde Putin tarafından iktidara gönderilmiş bir ‘öpücük’ olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Bütün risklerine rağmen ve inşaat devam ederken tesise Rusya’dan ilk yakıtın getirilmesi nedeniyle yapılan törenin asıl amacının Akkuyu Nükleer Santralini iktidarın seçim propagandasının bir aracına dönüştürmek olduğuna şüphe yok.

Ancak Rusya’nın teşvikiyle ve iktidarın seçimlerden önce Erdoğan ve Esad görüşmesinin gerçekleşmesi hedefiyle Moskova’da gerçekleştirilen Türkiye, Suriye, Rusya ve İran savunma bakanları ve istihbarat şefleri arasındaki görüşmelerde de beklenen sonuçların alınamaması, Putin’in desteğinin hesap edilen sonuçlara ulaşmaya yetmeyeceğini gösteriyor. Erdoğan’ın doğrudan katılması beklentisini dile getirmesine rağmen Putin’in açılışa video konferans ile katılmakla yetinmesi de iktidara verdiği desteğe rağmen seçimlerde muhalefetin kazanması halinde kendi hareket alanını daralmak istememesi ile açıklanabilir.

Yusuf Karadaş’ın yazısı