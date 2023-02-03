Yusuf Karadaş: İttifakın adının ‘halk’ değil, ‘millet’ olması

Hiç kuşkusuz ittifakın adının ‘halk’ değil, ‘millet’ olması bile, bu ittifakı oluşturan güçlerin devleti merkeze koyan ideolojik-politik yaklaşımının bir sonucudur. Çünkü Türkiye siyasi geleneğinde ‘millet’, devletin bir unsuru olarak tanımlanır. Millet, devletin bekası için vardır. Bu nedenle Millet İttifakının “devletin bekası”nı merkeze koyması ve halkın sorunlarını görmezden gelmesi politik bir tercih olarak okunmalıdır.

Millet İttifakının, Erdoğan’ın kendi yaptığı anayasayı bile ihlal ederek 3. kez adaylığını ilan etmesi karşısında bile halkın demokratik tepkisini örgütlemek yerine yine sandığı işaret etmesi de bu ittifakın ‘millet’e biçtiği rolden bağımsız düşünülemez. Çünkü Millet İttifakı da halk güçlerinin kendi örgütlülüğü üzerinden talep ve mücadelesini sürdürmesini, burjuva sistemi demokratik bir inşaya zorlamasını istemiyor. Halkın sadece sandığa giderek kendilerine devleti restore etme yetkisini vermesini bekliyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı