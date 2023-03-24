Yusuf Karadaş: İktidarın umutlarını artırdılar

Erdoğan, İyi Parti Lideri Akşener’in “HDP’nin talepleri bu masaya gelemez” sözlerini hatırlatarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığını eleştiren İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun sözlerini “İçlerinden bazılarının gerçekleri görmesi hakikati dile getirmesi tabii ki önemli” biçiminde değerlendiriyor. Erdoğan’ın bu açıklamaları, iktidarın ve medyadaki sözcülerinin neden bütün faaliyetleri göz önünde olan HDP’yi bir terör örgütü gibi lanse etmeye çalıştıklarını da açıklıyor. İktidar, Kürt kartını muhalefetin milliyetçi kanadının şoven hassasiyetlerini kaşımak için kullanmaya çalışıyor. Çünkü yapabileceği hamleleri giderek tükenen ve umut olarak vereceği bir şey kalmadığı için gidici olduğunu gören iktidarın son umudu, Kürt sorunu üzerinden muhalefette bir bölünme yaratarak dengeleri yeniden kendi lehine çevirmek.

Daha önce Akşener’in altılı masadan kalkması ve en son Ağıralioğu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelik suçlamaları ve HDP’ye karşı iktidarla aynı çizgideki açıklamaları, iktidarın umutlarını arttırıyor ve bu yönlü propagandaya dört elle sarılmasına neden oluyor.

Ancak iktidar, bütün bu milliyetçi-şoven hassasiyetlere rağmen Akşener’i o masaya döndürenin halkın değişim yönünde ortaya koyduğu büyük irade olduğunu unutmuşa benziyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı