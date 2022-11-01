Yusuf Karadaş: Erdoğan’ın arabuluculuk rölünün sınırlarını görmüş olduk

Son gelişmelerin görünür kıldığı bir diğer önemli nokta da Erdoğan’ın ‘ara buluculuk’ girişimlerinin sınırları olmuştur. Çünkü Erdoğan bu role her ne kadar kendi siyasi çıkarları ve iktidarına manevra alanı yaratmak üzere soyunmuş olsa da karşılaşılan sonuç, Erdoğan iktidarının nefesinin neye yetip yetmediğini de göstermiş oldu. Nihayetinde Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ara buluculuk girişimi başarısızlığa uğradıktan sonra Erdoğan’ın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndaki ara buluculuk rolünün de sınırlarının çatışma halindeki emperyalistler tarafından çizildiğini görmüş olduk.

En önemlisi ise, bütün bu gelişmeler dünyanın daha geniş alanlarında çatışma riski doğurarak halkları ölüm ve açlıkla karşı karşıya bırakan bu emperyalist savaş tehdidinin ancak halkların ortak mücadele ve dayanışması ile durdurulabileceğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı