Yusuf Karadaş: Erdoğan, sorunları seccadenin altına süpürmenin hesabını yapıyor

Gelinen yerde Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun üzerine bastığı seccadeyi ülkeyi yüz yüze bıraktığı büyük yıkım ve sorunları altına süpüreceği bir örtüye dönüştürmek istiyor. On binlerce insanımıza mezar olan bu yağma ve rant düzeninin molozları, milli gelirden aldıkları pay her geçen gün daha çok düşen milyonlarca işçi-emekçinin açlık sınırında yaşaması, eğitimde tarikat-vakıf kuşatması, sağlıkta giderek büyüyen sorunlar, Suriye bölge ülkeleri ile normalleşirken desteklenen on binlerce cihatçı militanın ne olacağı, Kürtlere yönelik saldırganlığın çözümsüzlüğü derinleştirmesi… Evet, Erdoğan şimdi bütün bu sorunları o küçücük seccadenin altına süpürmenin hesaplarını yapıyor.
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