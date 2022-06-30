Yusuf Karadaş: Erdoğan kazandı mı ya da aslında kim kazandı?

Türkiye’nin vetosunun kaldırılması karşılığında üç ülke arasında imzalanan mutabakat metninin Erdoğan iktidarının hassasiyetlerini gözettiğini söyleyebiliriz. Finlandiya ve İsveç, zaten “terör örgütü” olarak tanıdıkları PKK ile mücadele ve PYD/YPG’ye destek vermeme konusunda güvence veriyor ve Türkiye’ye yönelik bir silah ambargosu uygulamama sözü veriyordu.

İşte Erdoğan yönetimi ve medyadaki sözcüleri, bu ülkelerin verdikleri güvenceleri büyük bir başarı ya da zafer gibi sunuyorlar.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; imzalanan mutabakat metni, en demokratik görünen kapitalist devletlerin bile kendi tekellerinin çıkarları söz konusu olunca demokratik hakları askıya almakta sakınca görmediklerini ortaya koyuyor. Başka bir deyişle bu mutabakat metni ile emperyalist ya da kapitalist Batılı güçlerin ezilen halkların demokratik talep ve mücadelelerini sadece işlerine geldiği zaman ve yerde savunduklarını bir kez daha gördük.

Yusuf Karadaş’ın yazısı