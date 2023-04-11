Yusuf Karadaş: CHP’nin Kürtlere verdiği mesaj

Diyarbakır başta olmak üzere birçok bölge kentinden uzun bir süredir milletvekili çıkaramayan CHP’nin, Sezgin Tanrıkulu’nu Diyarbakır adayı olarak göstermesi; Kürtlere yönelik hem bir beklenti ve hem de bir mesaj anlamı taşıyor. Diyarbakır Barosunun Eski Başkanlarından ve CHP’nin İstanbul Milletvekili olan Tanrıkulu’nun Diyarbakır’dan aday gösterilmesini CHP’nin Kürt kentlerinden milletvekili çıkarma beklentisinin bir göstergesi olarak okumak gerekiyor. Kürt sorununun demokratik çözümü ve insan hakları konusunda ortaya koyduğu tutum ve görüşleri nedeniyle iktidar cephesine sık sık hedef olan Tanrıkulu’nun Diyarbakır adaylığı, aynı zamanda Kürt sorununun çözümü konusunda CHP’nin Kürtlere verdiği bir mesaj olarak da okunabilir. Elbette buna yine Diyarbakır Barosu Başkanı iken katledilen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin İstanbul’da Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı üçüncü bölgeden CHP’den aday gösterilmesini de eklemek gerekiyor.
SON HABERLER
BBP, gazetecilere para teklif etmiş
BBP Antalya Kepez teşkilatı, toplantısına katılma karşılığında gazetecilere para teklif etmiş. ‘Fiyat tarifesi’ de var.
Liste simülasyonu: CHP’ye ek 43 vekil gelebilir
Millet ittifakında CHP listelerinden giren partilerin yaptığı hesaplamalara göre, tek liste en az 43 ek milletvekili getirecek.
‘Erdoğan sayesinde’ etiketinden gözaltı
‘Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ çıkartmalarını marketlerde ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Bursa Nilüfer Gençlik Koları üyesi stajyer avukat gözaltına alındı.
Aday gösterilmeyen Suzan Şahin: Partim için var gücümle çalışmaya devam
Yeniden aday gösterilmeyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, partisinin iktidar mücadelesinde var gücüyle çalışmayı sürdüreceğini söyledi.
CHP binası önünde ateş edilmesi: Üç şüpheli serbest
CHP binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan dört şüpheliden üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
‘Leylek Apartmanı’ sakinleri yuvaya döndü
Leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan ve ‘leylek apartmanı’ adı verilen bölgeye bu sene yaklaşık 20 leylek yuva yaptı.
YSK’dan yurt dışı sandık kararı: HDP yerine MHP
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere Yeşil Sol Partisi listelerinden girme kararı alan HDP’nin yurt dışındaki sandık kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar verdi.
Soma’da karbonmonoksitten zehirlenen maden işçisi hayatını kaybetti
Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçilerden biri öldü, beşi hastaneye kaldırıldı.
Hedef ‘sigarasız’ toplum: Britanya’da 1 milyon kişiye ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak
Britanya’da bir milyon insana, sigarayı bırakmalarını teşvik etmek adına ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak. Hamile kadınlara da sigaraya bırakma koşuluyla ayrıca 400 sterlin verilecek.
AKP’de Bozdağ’ın adaylığına Şanlıurfa’dan itiraz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın AKP’nin Şanlıurfa birinci sıra adayı gösterilmesi parti teşkilatında rahatsızlık yarattı.