Yusuf Karadaş: CHP’nin Kürtlere verdiği mesaj

Diyarbakır başta olmak üzere birçok bölge kentinden uzun bir süredir milletvekili çıkaramayan CHP’nin, Sezgin Tanrıkulu’nu Diyarbakır adayı olarak göstermesi; Kürtlere yönelik hem bir beklenti ve hem de bir mesaj anlamı taşıyor. Diyarbakır Barosunun Eski Başkanlarından ve CHP’nin İstanbul Milletvekili olan Tanrıkulu’nun Diyarbakır’dan aday gösterilmesini CHP’nin Kürt kentlerinden milletvekili çıkarma beklentisinin bir göstergesi olarak okumak gerekiyor. Kürt sorununun demokratik çözümü ve insan hakları konusunda ortaya koyduğu tutum ve görüşleri nedeniyle iktidar cephesine sık sık hedef olan Tanrıkulu’nun Diyarbakır adaylığı, aynı zamanda Kürt sorununun çözümü konusunda CHP’nin Kürtlere verdiği bir mesaj olarak da okunabilir. Elbette buna yine Diyarbakır Barosu Başkanı iken katledilen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin İstanbul’da Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı üçüncü bölgeden CHP’den aday gösterilmesini de eklemek gerekiyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı