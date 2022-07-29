Yusuf Karadaş: Çavuşoğlu, Suriye ve İran’a neden göz kırpıyor?

Erdoğan yönetimi, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlere yönelik operasyon konusunda ısrarını sürdürüyor. Ancak yapılan son açıklamalar, Erdoğan iktidarının bu operasyon konusunda karşı karşıya kaldığı açmazları su yüzüne çıkarmakla kalmıyor, bu temelde yeni arayışlara da işaret ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun son açıklamaları bu ikili durumu; yani bölgedeki aktörlerin bu operasyonun önüne çıkardıkları engelleri ve bu engelleri aşmak için söz konusu aktörlerle yeni ilişki ve arayışlara girilebileceğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor.
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