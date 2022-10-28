Yusuf Karadaş: ‘Büyük yalanlar’ üzerine kurulu bir program

Bugün Ankara’da “Türkiye Yüzyılı” programını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, yarın da “yerli ve milli otomobil” olarak propaganda ettiği TOGG’nin üretim tesisinin açılışını gerçekleştirecek.

Türkiye Yüzyılı programının “büyük yalanlar” üzerine kurulu halka hayal satmayı hedefleyen bir program olduğunu söylemek için Erdoğan’ın açıklamalarını beklemeye gerek yok. Çünkü Erdoğan’ın bugüne kadar söyledikleri ve ülkenin içinde bulunduğu durum, bu programın hayal satmanın ötesine gidemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.

20 yıllık AKP-Erdoğan yönetiminin sonunda Türkiye, dünyada gelir dağılımının en kötü ve enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

İktidarın yayılmacı emelleri, cihatçı çetelerle iş birliği ve Kürt sorunundaki şiddet politikaları nedeniyle ülke, bölgedeki gerilim ve çatışmaların merkezlerinden biri haline gelmiş bulunuyor.

Türkiye’nin “hukukun üstünlüğü endeksi”ne göre dünyada 117. ve “demokrasi endeksi”ne göre ise 103. sırada olması, ülkedeki rejimi de açıklıyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı