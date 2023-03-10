Yusuf Karadaş: Bahçeli’nin söylemleri neyin habericisi

MHP lideri Bahçeli’nin Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamalar, iktidar blokunun ülkeyi nasıl bir siyasal iklimde seçimlere götürmek istediği sorusunun yanıtı bakımından büyük önem taşıyor.

Bilindiği gibi pazar günü yapılan Bursaspor-Amedspor maçında Bursa taraftarları tribünde, 1990’lı yıllarda JİTEM ve “faili meçhul” cinayetlerle özdeşleşen “Beyaz Toros” ve “Yeşil”in posterlerini açmış; maçta Amedspor futbolcu ve taraftarlarına ırkçı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bahçeli, Salı günü partisinin meclis grup konuşmasında Amedspor oyuncu ve taraftarlarına yönelik linç girişimlerini “milli duruş olarak” sahiplenmekle kalmadı “Amedspor’dan bahsedilemeyecektir” diyerek yeni saldırılara davetiye çıkardı.

Bir siyasi partiden söz etmiyoruz; Bahçeli, Amedspor gibi bu ülkenin yasalarına göre kurulmuş bir futbol takımını bile kabul etmeyeceklerini ilan ediyor. Bahçeli’nin sözleri, iktidar blokunun seçim sürecinde bu ülkenin yasalarına değil; kendi politik çıkarları tarafından belirlenmiş sınırlara göre hareket edeceğini gösteriyor. Tribünlerden yükselen “Hükümet istifa” seslerinin suç ilan edilmesi ama öte taraftan kontrgerillanın/JİTEM’in açıktan sahiplenilip Amedsporlulara yapılan ırkçı saldırıların “milli duruş” olarak selamlanmasının anlamı budur.

Yusuf Karadaş’ın yazısı