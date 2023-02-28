Yusuf Karadaş: Akşener ve devlet aklı

Son depremler sonrasında yükselen “devlet nerede” haykırışları, halkın daha geniş kesimlerinin ülkenin başına büyük bir felaket gibi çöreklenen bu iktidardan kurtulmak gerektiğini görmesini sağladı. Bununla birlikte Akşener ve onun ‘devlet aklı’, iktidarın değişmesiyle her şeyin çok güzel olacağını söyleyenlerin aksine, halkın örgütlü gücü ve talepleri etrafında kararlı bir mücadele olmadan demokratik bir düzen kurmanın mümkün olamayacağı konusunda bizi uyarıyor. Çünkü ne “devlet nerede” haykırışları ve ne de son günlerde onun bir devamı olarak tribünlerden yükselen “hükümet istifa” sesleri, tek adam iktidarının yerine temelde onunla bir farkı olmayan Akşener’in halkı devletin hizmetçisi gören ceberut devlet aklını çağırmıyor. Halk, on binlerce evladını enkaz altında bırakmakla kalmayıp kendisine parmak sallayan bu gerici iktidarın yerine insanca, güvenle yaşayabileceği bir gelecek ve kendisinin söz sahibi olduğu demokratik bir düzen istiyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı